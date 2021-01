Criminoso foi preso nesta quarta-feira por agentes da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, do Centro (DEAM/ Centro) Google / Reprodução

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) do Centro prenderam, nesta quarta-feira, um homem, que não teve a identidade revelada, suspeito de estuprar duas meninas, que na época do crime tinham 11 e 13 anos. Além disso, segundo as investigações, em 2010, o criminoso abusou sexualmente das netas da sua companheira.

Ele foi capturado no bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio, após monitoramento do setor de inteligência. Contra o autor foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça. Pelo crime de estupro, ele foi condenado a pena de 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado.