Publicado 28/01/2021 08:27 | Atualizado 28/01/2021 11:46

Rio - O município do Rio vai iniciar a vacinação contra a Covid-19 em idosos nesta segunda-feira. De acordo com secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz os idosos vão ser prioridades, com datas específicas por idade. A campanha mobilizará 236 clínicas da família e centros municipais de saúde, além de pontos drive-thru. Vale frisar, que outras cidades da Região Metropolitana e interior terão calendários próprios.

Esta semana, a Prefeitura do Rio ainda imuniza apenas os profissionais da saúde com mais de 60 anos. O secretário alerta para que o público em geral não vá aos postos desta quinta-feira até sábado.

Primeira semana

Pessoas com 99 anos ou mais: segunda (1);

98 anos: terça (2);

97 anos: quarta (3);

96 anos: quinta (4);

95 anos: sexta (5);

Para quem perdeu sua data específica dentro desse primeiro grupo terá a repescagem no sábado (6).

Segunda semana

94 anos: dia 8 (segunda);

93 anos: dia 9 (terça);

92 anos: dia 10 (quarta);

91 anos: dia 11 (quinta);

90 anos: dia 10 (sexta);

Repescagem para quem tem 90 anos ou mais: dia 11 (sábado).

Terceira semana

89 anos: dia 15 (segunda);

88 anos: dia 16 (terça);

87 anos: dia 17 (quarta);

86 anos: dia 18 (quinta);

85 anos: dia 19 (sexta);

Repescagem para quem tem 85 anos ou mais: dia 20 (sábado).



Quarta semana



83 anos: dia 23 (terça);

82 anos: dia 24 (quarta);

81 anos: dia 25 (quinta);

80 anos: dia 26 (sexta);

Repescagem para quem tem 80 anos ou mais: dia 27 (sábado). fotogaleria 84 anos: dia 22 (segunda);83 anos: dia 23 (terça);82 anos: dia 24 (quarta);81 anos: dia 25 (quinta);80 anos: dia 26 (sexta);Repescagem para quem tem 80 anos ou mais: dia 27 (sábado).

A Prefeitura do Rio afirmou que a cidade chegou à marca de 100.755 mil pessoas vacinadas contra o coronavírus , sendo cerca de 18 mil somente nesta quarta-feira, quando foi aberta a vacinação para profissionais de saúde a partir de 60 anos que atuam nas redes pública ou privada e agentes funerários, na mesma faixa etária, que manipulam cadáveres. Segundo a Secretaria municipal de Saúde (SMS), o número pode ser ainda maior, já que parte das 236 unidades de Atenção Primária ainda está fechando seus balanços do dia. A estimativa inicial da SMS era de vacinar cerca de 15 mil pessoas nesta quarta-feira.