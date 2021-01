Delegacia de Tanguá Reprodução/Internet

Publicado 28/01/2021 09:13 | Atualizado 28/01/2021 10:02

Rio - A Polícia Civil investiga um caso de feminicídio seguido de suicídio ocorrido nesta quarta-feira (27), em Tanguá, na Região Metropolitana do Rio. O crime ocorreu em um bairro rural, conhecido como Tomascar.

A polícia não divulgou as identidades da vítima e do autor do crime. A 70ª DP (Tanguá) investiga o caso. A polícia tenta descobrir a motivação.

O crime assustou os vizinhos do casal que usaram as redes sociais para cometar sobre o fato.

Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que nos último quatro anos os crimes de feminicídios dobraram no Rio de Janeiro.

No ano passado, foram 77 mulheres mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres. No ano anterior, o estado registrou 85 vítimas.