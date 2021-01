Por O Dia

Publicado 28/01/2021 10:03 | Atualizado 28/01/2021 10:50

Rio - O estado do Rio de Janeiro já vacinou 151.309 pessoas contra a covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, dos 92 municípios, 88 registram o número de imunizados até à noite de quarta-feira. Nesta quinta-feira, a prefeitura do Rio anunciou as datas da vacinação para os idosos até os 80 anos