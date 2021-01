19ª DP (Tijuca) Divulgação/PCERJ

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 10:58

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta quinta-feira, após um assalto a ônibus na Cidade Nova, na região central do Rio. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados para o local por conta do assalto na Avenida Presidente Vargas.

Os policiais realizaram um cerco e interceptaram o veículo. O suspeito foi preso com um simulacro de arma de fogo e diversos pertences. A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca).

Não há informações de feridos na ação.