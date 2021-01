Operação mira empresas laranjas que vendem GNV irregular Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 11:38 | Atualizado 28/01/2021 14:35

Rio - Policiais da Delegacia de Defraudações (DDEF), com apoio de unidades especializadas e do Procon, realizaram, nesta quinta-feira (28), a 'Operação Conversão' para desarticular uma quadrilha que faz instalação irregular de equipamentos de gás natural veicular (GNV). O bando utiliza documentação falsa e empresas em nome de "laranjas" para realizar o serviço e atua em diversos estados. Pelo menos seis pessoas foram presas em flagrante.



Os agentes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão em bairros da Zona Oeste e da Baixada Fluminense. Ao todo foram quatro meses de investigação. Os policiais descobriram que os equipamentos de gás eram instalados de forma irregular e não apresentavam itens de segurança, expondo os consumidores a risco. Há relatos de que automóveis explodiram devido ao vazamento e má instalação dos aparelhos.



As investigações também apontam que muitas dessas empresas são controladas por milicianos. Esse grupo, ainda segundo a polícia, ameaçava os responsáveis pela fiscalização. Além disso, proprietários dessas empresas "laranjas" recebiam percentuais pelas vendas sem declarar impostos.

Os agentes fiscalizaram 17 lojas em Campo Grande, Guaratiba, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Sete estabelecimentos foram interditados até o momento.



As denúncias recebidas no Procon informaram que os estabelecimentos não possuem CRI – Certificado de Registro de Instalador – emitido pelo Inmetro, que permite realizar a instalação, conversão e manutenção do equipamento de GNV. Além disso, relatam que os cilindros usados na instalação viriam de veículos furtados, roubados ou incendiados, que não possuem nota fiscal de origem, nem inspeção de segurança, o que pode colocar em risco a segurança do consumidor.



Até o momento, nove locais foram fiscalizados e sete ficaram interditados. A equipe de fiscais que vistoriou estabelecimentos em Nova Iguaçu interditou o Dr. Car GNV e a Dutra Gás. A primeira não possuía certificados e documentos exigidos para o funcionamento do local, bem como aprovação dos Bombeiros, extintores e notas fiscais, e teve cilindro apreendido com indício de irregularidade. Já a segunda, também não possuía CRI, certificado dos Bombeiros, documentação relativa à comprovação de origem e conformidade dos cilindros e, ainda, havia sala no local específica para repintura de cilindros com latas de tintas amarelas e utensílios para pintura.



Em Campo Grande, três estabelecimentos ficaram interditados. A Pais e Filhos GNV, com cilindros sem especificação, comprovação de origem ou conformidade encaminhados para perícia; a Pioneiro, que não possuía CRI, alvará, certificado dos Bombeiros e CNPJ, e a Max GNV, que além de ausência de documentação teve dois redutores apreendidos.



Em Guaratiba, a Brow Z GNV não apresentou nenhuma documentação nem autorização e certificado de registro de instalador, aprovação dos Bombeiros, bem como extintores. A loja Cristiano Romer em Duque de Caxias também ficou interditada e teve cilindro apreendido para análise pericial.



O presidente do Procon, Cássio Coelho, advertiu: "O consumidor deve se atentar ao contratar a instalação do kit gás em seu veículo. Consultar se a empresa é credenciada pelo Inmetro para realizar a instalação. Escolher um instalador registrado que possua CRI ativo e sempre solicitar a nota fiscal do serviço e dos componentes do GNV. Se possível, preferir cilindros novos, pois assim o comprador terá certeza que o equipamento foi aprovado em testes e não apresentam riscos de terem sofrido sinistros".