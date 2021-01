Rio de Janeiro 19/01/2021 - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iníciou nesta terça-feira, à vacinação contra o coronavírus para os profissionais do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 28/01/2021 13:18

DIA que Rio - A Secretaria Municipal de Saúde determinou regras para a aplicação das doses que sobrarem da vacina de Oxford/AstraZeneca. Na quarta-feira, funcionários de uma clínica da família denunciaram aoque vacinas poderiam ser desperdiçadas por falta de público , já que cada frasco contém dez doses - serve dez pessoas -, mas a validade dura apenas seis horas após aberto.

A Secretaria Municipal de Saúde recomenda que os frascos multidoses sejam abertos no início do dia, para dar tempo de não perder a propriedade farmacológica. Ao fim do dia, caso cheguem pessoas para receber a vacina, é recomendável que a unidade de saúde abra frascos de dose única, que é o caso da Coronavac, para evitar desperdício. Na quarta-feira, funcionários de uma clínica da família da Zona Oeste disseram que poderiam perder até cinco doses por falta de público - apenas cinco profissionais de saúde tinham ido se vacinar no local. Momentos antes de fechar a unidade, no entanto, enfermeiros foram até um abrigo próximo para vacinar funcionários do local e assim evitar o descarte.

"Caso isso aconteça, os profissionais estão autorizados a aplicar essas vacinas em outras pessoas que necessitam, dentro da unidade ou na região. Mas a recomendação é que eles evitem que isso aconteça. Isso é uma exceção para não se perder dose, e para isso acontecer precisa estar devidamente documentado para que não seja motivo para as pessoas furarem a fila", comentou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

Ontem, em nota, a Secretaria Municipal de Saúde explicou que a recomendação é "que as unidades se programem para utilizar todas as doses do frasco no período orientado pela fabricante". A pasta negou que tenha havido desperdício de doses, e disse ainda que a aplicação das sobras "deve ser realizada sob supervisão, para garantir que de fato se tratem de doses excedentes à demanda do dia".

Quem já foi e quem está sendo imunizado?

Até agora, a capital do Rio já imunizou mais de 103 mil pessoas, de acordo com o 'Vacinômetro' da Prefeitura. A cidade é a que mais vacinou no país até agora. Os primeiros foram profissionais de saúde da linha de frente do combate ao vírus, idosos de abrigos e indígenas aldeados. Estes receberam a primeira dose da Coronavac na semana passada. Na última quarta-feira (27), a secretaria iniciou uma nova etapa, vacinando todos os trabalhadores da área da saúde que tenham 60 anos ou mais, incluindo biólogos, veterinários, educadores físicos, psicólogos e farmacêuticos. Esse grupo conta com 66 mil pessoas que devem ser imunizadas nas próximas duas semanas, junto com os idosos.