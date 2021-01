Fiscalização na Lapa, região central do Rio Divulgação Seop / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 13:53 | Atualizado 28/01/2021 13:53

Rio - A Prefeitura do Rio interditou dois estabelecimentos e registrou sete infrações sanitárias em ação para prevenir e fiscalizar aglomerações no bairro da Lapa e entorno, no Centro da cidade, na noite desta quarta-feira (27). Coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a operação vistoriou bares, restaurantes e ambulantes nas ruas Mem de Sá, Riachuelo, Joaquim Silva e Lavradio. O roteiro também contemplou os Arcos da Lapa e a Travessa do Mosqueira.



As interdições foram feitas por técnicos do Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa) por falta de alvará - estabelecimento clandestino - e de licenciamento sanitário. Já as infrações registradas pelo órgão foram por desrespeito às medidas preventivas de combate à covid-19, com flagrante de aglomeração, pessoas consumindo bebidas em pé e som alto.



Durante a ação conjunta, a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF), da Seop, também multou quatro estabelecimentos por irregularidades como atividade em desacordo com o alvará e excesso de mesas e cadeiras na área externa.



Já na fiscalização do comércio ambulante, agentes da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU), outro órgão vinculado à Seop, orientaram vendedores e apreenderam dois botijões de gás (utilizados em barracas sem autorização e que vendiam alimentos sem procedência), duas placas de propaganda e mercadorias irregulares: dois quilos de doces e 27 mídias de DVD.



A ação contou ainda com a Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer), da Seop, que removeu um veículo por estacionamento irregular; Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento a pessoas em situação de rua; Guarda Municipal; e Polícia Militar.



Balanço geral

Publicidade

Em 13 dias, desde 15 de janeiro, os comboios integrados pela Seop para fiscalizar as medidas de proteção à vida e enfrentamento ao novo coronavírus já passaram por 36 bairros, contabilizando 247 inspeções em estabelecimentos, 108 infrações sanitárias e 21 interdições. Entre as interdições, oito foram em eventos clandestinos em casas de festas, que teriam um público total estimado de mais de 4,5 mil participantes, e uma em um parque de diversão, em Bangu, na Zona Oeste da capital fluminense.