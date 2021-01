Reprodução Daniel Castelo Branco

Publicado 28/01/2021 21:50 | Atualizado 28/01/2021 21:52

Rio - Há quem diga que Bangu, na Zona Oeste, é o bairro mais quente do Rio de Janeiro. Porém, de acordo com o Alerta Rio, no ano de 2020, o bairro que esteve com as temperaturas elevadas na maior parte do tempo foi Irajá, na Zona Norte. Ele teve os termômetros nas alturas em 36% das datas, seguido de Santa Cruz e São Cristóvão.

A posição de Irajá não surpreendeu os especialistas pois as questões geográficas já eram claras: Pouca cobertura vegetal e arborização urbana; alta ocupação do solo; proximidade de vias expressas, em especial a Avenida Brasil; distância da orla, e até sua topografia com muitas montanhas no entorno, o que afeta a circulação do ar.

Recorde de temperatura no Rio

Nesta quarta-feira, o Rio registrou a tarde mais quente do ano. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a máxima registrada foi de 40,2ºC, às 15h45, na estação Irajá, na Zona Norte da cidade.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, o posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano deixará o tempo ainda mais quente nos próximos dias.

Previsão para os próximos dias

Entre a quinta-feira (28) e o domingo (31), o sistema permanecerá influenciando as condições de tempo no Rio, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos (até 18,5km/h a moderados (entre 18,5km/h e 51,9km/h) e as temperaturas permanecerão elevadas, com máximas podendo chegar a 40°C.