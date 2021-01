Forte calor tem levado cariocas às praias Ricardo Cassiano / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 21:49

Rio - O Rio de Janeiro deve bater recorde de calor entre esta quarta-feira e domingo. De acordo com o Climatempo, a temperatura prevista para esses dias deve ficar entre 38ºC e 40ºC . Nesses próximos dias, a o Rio deve ser a capital mais quente de todo o país.

Nesta terça-feira, a máxima registrada na cidade foi de 35,4ºC na Vila Militar, Zona Oeste do Rio. Este ano, até o momento, a temperatura máxima foi de 37,3ºC no dia 18 de janeiro, na mesma região. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já a temperatura mínima registrada foi de 20º, na madrugada do dia 25 de janeiro, na região da Marambaia, Zona Oeste.

Até a próxima terça-feira, estão previstas poucas pancadas de chuva concentradas no Sul do estado. Apesar da pouca chuva, Resende, Volta Redonda, Paraty e Angra dos Reis ainda devem ter dais de sol e calor.