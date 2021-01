Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói Estefan Radovicz / Arquivo

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 09:13 | Atualizado 31/01/2021 09:37

Rio - Um idoso de 73 anos foi baleado com um tiro no braço pelo próprio filho após uma discussão. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (31) no bairro Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima deu entrada por meios próprios no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) alegando não recordar quem o teria atingido.

Publicidade

Na delegacia, para o registro de ocorrência, um homem se apresentou como filho da vítima e declarou ter sido ele o responsável pelo disparo contra o pai. Em depoimento ele contou que o pai é alcoólatra e agressivo. Ele disse ainda que o pai tentou atingi-lo com uma faca.

De acordo com a Polícia Civil, a arma foi apreendida e o autor dos disparos liberado.