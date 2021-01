54ª DP (Belford Roxo) Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 11:59 | Atualizado 31/01/2021 12:08

Rio - Policiais da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam em flagrante, na última sexta-feira, um casal de estelionatários em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo os agentes, a dupla fez diversas compras pela internet com dados de cartões furtados e foram a diversos estabelecimentos para retirar as mercadorias compradas de forma fraudulenta. O prejuízo causado gira em torno de mais de R$ 100 mil aos comerciantes. O nome do casal não foi divulgado.

Após análise de dados, imagens dos suspeitos e levantamento de dados do setor de inteligência da 54ª DP, os policiais prenderam o casal no momento em que se dirigiam a um supermercado para efetuar a retirada de R$ 20 mil em bebidas compradas irregularmente pela web.

Publicidade

Ambos foram indiciados por estelionato e encaminhados à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), onde ficarão à disposição da justiça.