Publicado 31/01/2021 16:17

Rio - Um homem ainda não identificado foi morto, na manhã deste domingo (31), na Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte do Rio, durante um confronto entre policiais militares e criminosos. Informações iniciais apontam que a vítima era gari e estava saindo de casa para trabalhar, quando foi atingido por uma bala perdida próximo de casa.



Segundo a Polícia Militar, um equipe da 7ª UPP/16º BPM (Vila Cruzeiro) estava em deslocamento para a base Merendiba, quando foi atacada por a tiros por traficantes, gerando confronto. Em seguida, encontraram um homem caído no chão, ferido e em convulsão. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos.

No local, os policiais apreenderam 15 munições calibre 12 e uma granada de fabricação caseira. Ainda não há informações de onde partiu o tiro que matou a vítima.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias da morte. As diligências estão em andamento para esclarecer o caso.