Por Aline Cavalcante

Publicado 02/02/2021 19:06 | Atualizado 02/02/2021 19:09

Rio - Nesta terça-feira (2), familiares e amigos se despediram e pediram justiça pelo gari Marcelo de Almeida da Silva, 38, que morreu durante um confronto no domingo na Vila Cruzeiro, Zona Norte do Rio, quando saía para trabalhar . O sepultamento aconteceu no cemitério de Inhaúma, Zona Norte."Mataram ele e arrastaram como um cachorro, ele está todo ralado. Mataram ele porque era só mais um preto da comunidade, mas ele era um trabalhador, honesto. Ele era muito amado, tinha amigos. Como vou fazer sem ele agora? Eu sou depressiva, não trabalho, como vou viver? Eu quero resposta", cobrou a esposa. Maria da Conceição Jesus de Paula.Emocionado, o filho, Marcelo Júnior, 20, falou da relação que tinha com o pai."Mataram meu pai, meu amigo. Um homem que trabalha desde os 14 anos. Tiraram ele de mim, parceiro de praia, academia e de pipa. Que falta ele vai fazer".

Família e amigos se despedem de gari morto com tiro nas costas.

Crédito: Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/KN5VjYrdlh — Jornal O Dia (@jornalodia) February 2, 2021

Uniformizados, colegas de trabalho da vítima também pediram por justiça."Vamos cobrar da Comlurb, do sindicato dos garis, da prefeitura e do governador que agora eles amparem esta família. O Marcelo não estava à toa na rua ou indo se divertir, ele estava indo trabalhar. Ele era um colega prestativo e estava sempre sorrindo. Viemos aqui hoje homenageá-lo e cobrar resposta do governo também", afirmou Ionéia Moreira, 46, membro da Comissão dos Garis.Marcelo foi atingido por um tiro nas costas, mas, segundo Arnaldo de Almeida da Silva, 43, Marcelo foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas por policiais que prestaram depoimento dizendo que ele tinha tido uma convulsão. A família afirma que o tiro que matou a vítima partiu da polícia."Deram esta versão e nós da família que informamos na delegacia que ele havia sido alvejado por um tiro. Isso eu descobri quando eu fui no hospital ele chegou morto já. Por que esta contradição? A camisa que ele usava estava cheia de sangue e perfurada, como não viram? A polícia atirou nele. Eles são assim, atiram e depois perguntam. Depois que mataram ele viram que ele era trabalhador e sumiram com a mochila dele onde estava o uniforme da Comlurb, chave do carro, tudo. Largaram ele no hospital como indigente e ainda alegaram que ele estava em convulsão. Até os documentos sumiram, por isso só hoje pudemos enterrá-lo", relatou o único irmão de Marcelo, que também é gari e mora na Vila Cruzeiro.