Familiares acusam PMs por morte de gari WhatsApp do DIA (98762-8248)

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 08:40 | Atualizado 02/02/2021 09:39

Rio - O corpo do gari Marcelo de Almeida da Silva, de 38 anos, será enterrado nesta terça-feira, às 16h, na Capela Santa Cássia, em Inhaúma, na Zona Norte. Ele foi baleado nas costas, neste domingo, na Vila Cruzeiro, na Penha, quando saía para trabalhar . Marcelo chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu.

Sem ter a oportunidade de se identificar, Marcelo foi levado por PMs, convulsionando, até o Hospital Estadual Getúlio Vargas, também na Penha. Já sem a mochila, documentos de identidade e a chave do carro, a família não soube de imediato que o trabalhador havia entrado nas estatísticas de vidas perdidas pela violência do Rio de Janeiro. Segundo o irmão da vítima, Arnaldo Almeida, os pertences do gari desapareceram durante o trajeto para a unidade hospitalar

Publicidade

Para a família do gari, o tiro partiu de policiais que teriam confundido Marcelo com um criminoso. No entanto, a perícia ainda não confirmou de onde teria partido o tiro, já que no momento em que a vítima foi atingida havia um confronto entre a PM e criminosos da região.



Segundo a Polícia Militar, um equipe da 7ª UPP/16º BPM (Vila Cruzeiro) estava em deslocamento para a base Merendiba, quando foi atacada por a tiros por traficantes, gerando confronto. Em seguida, encontraram um homem caído no chão, ferido e em convulsão.

Já a Polícia Civil alegou que o caso está em investigação na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), e um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte. Questionada sobre o destino dos policiais envolvidos no confronto, a Corregedoria da Polícia Militar ainda não respondeu.



Em nota, a Comlurb lamentou a morte do gari. "A Comlurb está dando todo o apoio à família, inclusive com a equipe de assistência social da Companhia. A direção presta os mais sinceros sentimentos à família do estimado gari Marcelo, que tinha 38 anos de idade e dez de Comlurb. Marcelo era casado e deixa dois filhos".