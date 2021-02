Na quarta-feira, 27, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, cobrou rapidez do governo federal em dizer se aceita adquirir doses adicionais da vacina Divulgação

Publicado 02/02/2021 09:56 | Atualizado 02/02/2021 10:05

Rio - As mais de 720 doses da vacina CoronaVac, que estavam armazenadas no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na Zona Norte do Rio, e que poderiam ter estragado pela falta de luz na unidade de saúde, não precisarão ser jogadas no lixo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde da Fiocruz analisou e considerou que há segurança para o uso dessas doses. O órgão recomendou que a aplicação seja feita no período de até 14 dias.

No dia 24 de janeiro, uma queda de energia no hospital colocou em risco a eficácia dos imunizantes, que precisavam ser mantidos em temperaturas entre 2ºC e 8ºC. Como o HBF ficou sem luz, a dúvida era se as doses ficaram muito tempo expostas ao calor.



Em relatório enviado pela Fiocruz, ficou constatado que as doses não perderam seu poder de eficácia e que devem ser aplicadas em até duas semanas. O próximo passo da SMS é decidir para onde essas doses serão levadas.