Hospital Estadual Alberto Torres Google / Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 11:25

Rio - Dois homens morreram na manhã desta terça-feira durante ação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) estavam em atividade de repressão a roubo de cargas. Segundo a Secretaria da PM, os militares foram atacados a tiros na localidade de Recanto das Acácias. Os suspeitos foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), mas não resistiram aos ferimentos.

Com eles, foram apreendidas, segundo a PM, duas pistolas calibre 9mm e material entorpecente. A ocorrência está em andamento, e foi encaminhada para a 73ªDP.



Publicidade

A Polícia Civil informa que o fato foi apresentado na central de flagrantes , que funciona na 73ª DP (Neves), para apreciação preliminar. A investigação será conduzida pela 72ª DP (São Gonçalo).