Ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha é alvo de operação em condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 08:21 | Atualizado 03/02/2021 09:16

Rio -Rio - O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha é alvo de uma operação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) nesta quarta-feira. Agentes chegaram à casa do parlamentar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro por volta das 6h. São cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em quatro estados contra esquema de propina para baixar impostos em combustíveis da aviação na capital federal. A informação foi publicada pelo portal de notícias G1.

A operação batizada de Antonov, que é o maior cargueiro de asa fixa do mundo, é baseada na delação do doleiro Lúcio Funaro.



Além de Cunha, o ex-vice-governador do Distrito Federal Tadeu Filippelli também está entre os alvos. Os dois são investigados por receber propina para alterar uma lei distrital e reduzir a alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS do querosene da aviação. Os crimes teriam ocorrido entre 2012 e 2014.



Segundo a delação a Latam e a Gol teriam realizado pagamento de propina para aprovação da lei. A Latam informou que não tem informações sobre esta investigação. A empresa disse que irá colaborar com as autoridades competentes. A reportagem aguarda posicionamento da Gol.



Os mandados foram deferidos pela Justiça Criminal de Brasília e são cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goiás.



Essas medidas decorrem de uma investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do MPDFT, instaurada a partir do compartilhamento de anexos da colaboração premiada de Lucio Bolonha Funaro perante o Supremo Tribunal Federal (STF) a fim de apurar o pagamento de vantagem indevida em contrapartida à alteração legislativa distrital que reduziu a alíquota do ICMS de aviação civil de 25% para 12%.



O Gaeco do MPDFT contou com o apoio dos seguintes órgãos:



- Centro de Produção Análise, Difusão e Segurança da Informação (CI/MPDFT);



-Departamento de Combate à Corrupção da Polícia Civil do DF (DECOR/PCDF);



-Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ;



- Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Rio de Janeiro (MPRJ);



- Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) de São Paulo (MPSP);



- Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Espírito Santo (MPES);



- Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) de Goiânia (MPGO).