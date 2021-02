Ana Clara, de 5 anos, morreu após ser baleada na porta de casa Arquivo pessoal

Por O Dia

Publicado 03/02/2021



Um cabo do 12º BPM (Niterói) foi preso em flagrante pelo crime de homicídio com dolo eventual por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), que investiga o caso. Segundo o delegado Bruno Cleuder, titular da especializada e responsável pelas investigações, houve contradições entre o depoimento do policial militar, o das testemunhas e as informações da perícia no local do crime.

Ana Clara chegou a ser socorrida no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), mas não resistiu aos ferimentos.

O 12º BPM (Niterói) também abriu procedimento interno para apurar a conduta dos policiais envolvidos na ação. As armas foram entregues na DHNSGIe passarão por perícia.



Segundo nota da Polícia Militar,uma equipe do 12º BPM (Niterói) estava em patrulhamento na Estrada do Monan Pequeno, em Niterói, quando viu cinco criminosos praticando roubos na região. Os PMs foram recebidos a tiros e houve confronto. Quando a ação encerrou, a equipe viu Ana Clara baleada no ombro esquerdo.