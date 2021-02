Ana Clara, de 5 anos, morreu após ser baleada na porta de casa Arquivo pessoal

Por Thuany Dossares e Thalita Queiroz*

Publicado 02/02/2021 18:07 | Atualizado 02/02/2021 18:32





“Ele não confessou o disparo, mas a declaração dele é contraditória. O relato das demais testemunhas e a perícia técnica mostram isso”, declarou o delegado Bruno Cleuder, titular da especializada e responsável pelo caso.



O militar foi preso em flagrante por homicídio doloso, com dolo eventual.



O comando do 12º BPM também instaurou um procedimento apuratório interno para apurar a conduta dos PMs durante a operação. As armas dos policiais já haviam sido recolhidas pela unidade militar e entregues à DH para realização de perícia. Rio - Um cabo da Polícia Militar, lotado no 12º BPM (Niterói), foi preso em flagrante por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), suspeito de ter efetuado o disparo que causou a morte da pequena Ana Clara, de 5 anos. A criança foi baleada durante uma operação de militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Largo da Batalha, na manhã desta terça-feira, no Monan Pequeno, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. “Ele não confessou o disparo, mas a declaração dele é contraditória. O relato das demais testemunhas e a perícia técnica mostram isso”, declarou o delegado Bruno Cleuder, titular da especializada e responsável pelo caso.O militar foi preso em flagrante por homicídio doloso, com dolo eventual.O comando do 12º BPM também instaurou um procedimento apuratório interno para apurar a conduta dos PMs durante a operação. As armas dos policiais já haviam sido recolhidas pela unidade militar e entregues à DH para realização de perícia.

Quatro crianças baleadas em 2021 na Região Metropolitana

Ana Clara, de apenas 5 anos, também entrou para as estatísticas de violência do estado do Rio de Janeiro. A criança foi baleada com um tiro no ombro esquerdo, chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu minutos depois. A mãe da menina, Cristiane Gomes, também esteve presente durante a perícia. Bastante abalada e em choque, a mãe da pequena Ana Clara ainda não conseguiu processar a perda da filha.

Porta-voz da PM diz que policiais foram atacados gratuitamente

De acordo com a equipe do 12º BPM (Niterói), eles estavam fazendo um patrulhamento de rotina quando foram atacados por criminosos armados. O porta-voz da PM, Major Ivan Blaz, afirmou que a ação foi "um ataque gratuito sofrido em plena via pública". Ainda de acordo com Blaz, após o confronto, policiais foram surpreendidos quando viram a menina no chão.



A ocorrência está em andamento na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. Na tarde desta terça, o delegado titular da DHNISG, Bruno Cleuder, também disse que equipes de plantão do Grupo Especializado em Local em Crime (GELC) estiveram no local.

Através da assessoria de imprensa, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, por meio da Subsecretaria de Vitimados, informa que ofereceu atendimento social e psicológico para a família de Ana Clara Machado, de 5 anos, que morreu nessa terça-feira, em Niterói, durante um confronto.



“A equipe psicossocial conversou com a família da vítima essa tarde e vai acompanhar o caso”, informou através de nota.