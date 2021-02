CBMERJ divulga o calendário da taxa a ser paga pelos contribuintes Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 13:23 | Atualizado 03/02/2021 14:58

Rio - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) inicia, neste mês de fevereiro, a postagem dos boletos da Taxa de Incêndio 2021. Os vencimentos referentes ao exercício de 2020 estão agendados entre os dias 15 e 19 de março. Os valores do tributo variam entre R$ 33,41 (para imóveis com até 50 metros quadrados de área construída) e R$ 2.004,51 (bens não-residenciais com mais de mil metros quadrados). As cobranças serão enviadas pelos Correios.



O contribuinte que quiser se antecipar pode consultar o site do Funesbom (http://www.funesbom.rj.gov.br/) e já imprimir o boleto. Basta ter em mãos o N° CBMERJ ou o número de inscrição predial do carnê do IPTU e, em seguida, informar o município para localizar o imóvel. Essa alternativa também é válida caso a pessoa não receba sua taxa até cinco dias antes do vencimento.



Recursos



Os recursos são aplicados no reequipamento operacional de materiais e viaturas de prevenção e combate a incêndios, socorro e emergência em vias públicas, busca e salvamento terrestre, aéreo e marítimo, na capacitação e atualização de recursos humanos e na manutenção do Corpo de Bombeiros e dos órgãos da Secretaria de Estado da Defesa Civil.



Isenção



Conforme prevê a legislação vigente, ficam isentos do pagamento da taxa os aposentados, pensionistas e portadores de deficiência física proprietários ou locatários de apenas um imóvel residencial no estado do Rio de Janeiro, medindo até 120 (cento e vinte) metros quadrados, e que recebam proventos ou pensão de até cinco salários mínimos; além de igrejas e templos de qualquer culto. A isenção, porém, não é automática. O beneficiário precisa apresentar a documentação necessária que comprove os requisitos acima estabelecidos em um dos 63 postos de atendimento do Funesbom.

Exercício 2020

Imóveis Residenciais



Faixa Área Valor

A até 50m²(*) 33.41

B até 80m² 83.52

C até 120m² 100.23

D até 200m² 133.63

E até 300m² 167.04

F acima de 300m² 200.45





Imóveis Não Residenciais



Faixa Área Cota Única Parcelas 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª



A até 50m² 66.82 - - - - -

B até 80m² 100.23 - - - - -

C até 120m² 200.45 - - - - -

D até 200m² 561.26 112.26 112.25 112.25 112.25 112.25

E até 300m² 734.99 147.03 146.99 146.99 146.99 146.99

F até 500m² 935.44 187.12 187.08 187.08 187.08 187.08

G até 1.000m² 1670.43 334.11 334.08 334.08 334.08 334.08

H acima de 1.000m² 2004.51 400.91 400.90 400.90 400.90 400





Final Vencimento Original



0 e 1 15-03-2021

2 e 3 16-03-2021

4 e 5 17-03-2021

6 e 7 18-03-2021

8 e 9 19-03-2021