PRF apreende arma de fogo, munições, drogas e R$26 mil. Divulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 14:20 | Atualizado 03/02/2021 14:24

Rio - Policiais rodoviários federais prenderam dois homens, nesta quarta-feira (03), na via Dutra, na altura de Bonsucesso. Também apreenderam uma pistola, munição, drogas e a quantia de quase R$26 mil em ação ocorrida durante patrulhamento na rodovia BR-116. O nome dos presos não foi divulgado. Assista ao vídeo com o material apreendido:

Policiais encontraram uma pistola, munições e quase 26 mil reais na Via Dutra, altura de Bonsucesso.



Créditos: Divulgação/PRF#ODia pic.twitter.com/NE43nXHNid — Jornal O Dia (@jornalodia) February 3, 2021

Publicidade

Os policiais solicitaram a parada de um carro, tipo sedan, com dois ocupantes que demonstraram inconsistências sobre o motivo da viagem e o destino ao serem abordados. Então, os policiais decidiram fazer uma busca no carro com a ajuda de cãos farejadores, do Grupo de Operações com Cães.

A PRF encontrou uma pistola carregada com munição, dois carregadores para arma de fogo, rádios comunicadores e os quase R$ 26 mil em espécie. Os itens estavam escondidos na parte de trás do banco do carona.

Publicidade

A PRF encaminhou a ocorrência para a Polícia Civil. Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso.