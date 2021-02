Operação Choque de Ordem da prefeitura do Rio, em Quintino Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 14:14 | Atualizado 03/02/2021 14:22

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, na manhã desta quarta-feira, ação conjunta para retirada de construções irregulares sobre a calçada da Rua Saçu, no bairro de Quintino Bocaiuva, na Zona Norte. Coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a operação resultou na demolição de dois quiosques, dois banheiros de alvenaria e um químico, e área coberta. Ao todo, foram retirados quatro caminhões de entulhos do local.

A ação foi deflagrada a partir de denúncia registrada na Central 1746 (canal da Prefeitura para atendimento ao cidadão). Os comerciantes foram previamente notificados e puderam recolher seus pertences.



Durante a operação, que contou com o apoio do 9º Batalhão de Polícia Militar (Rocha Miranda), foram demolidas ainda duas barricadas que dificultavam o acesso de viaturas e demais veículos à localidade; e uma construção que, segundo informações da PM, seria utilizada como ponto de venda de drogas pelo tráfico local.

Integrada pela subsecretaria de Operações (Subop) da Seop, a força-tarefa reuniu 56 servidores de diversos órgãos: Coordenadoria de Controle Urbano (CCU), coordenação de Reboques e Guarda Municipal, vinculadas à própria pasta; Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva); Comlurb; Cedae; Light; e Polícia Militar. Para o serviço, também foram utilizados uma retroescavadeira, dois caminhões e cinco viaturas.