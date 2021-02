Com divulgação nas redes sociais, festas clandestinas driblam fiscalização. Foto ilustrativa Reprodução

Por *Thalita Queiroz

Publicado 12/02/2021 17:22

DIA, foram identificadas cinco eventos de grande porte, com a presença de grupos musicais reconhecidos nacionalmente, que estão marcadas para acontecer neste sábado (13), domingo (14) e segunda (15).

Rio - Nem mesmo com uma grande ação conjunta entre a Guarda Municipal, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Polícia Militar para impedir eventos clandestinos neste fim de semana impediu a divulgação de festas na cidade do Rio durante o período de carnaval. Em apuração do, foram identificadas cinco eventos de grande porte, com a presença de grupos musicais reconhecidos nacionalmente, que estão marcadas para acontecer neste

Evento Fresh Day Party Reprodução/Internet

Publicidade

No sábado (13), o evento Fresh Day Party promete 20 horas de música. A festa, sem autorização para acontecer, está prevista para iniciar às 14h, sem local informado no link do evento. Há ainda um segundo evento marcado para acontecer no mesmo dia, no Alto do Vidigal, Zona Sul do Rio, intitulado Sambinha Alto do Vidigal. Na imagem de divulgação da festa, o grupo de Atitude 67 aparece como uma das quatro atrações confirmadas.

Já na Gávea, também Zona Sul do Rio, há um outro evento intitulado Garden Mandarim, organizado por uma agência que está envolvida em outros dois eventos na cidade, a Agência Sommar. No site de venda de ingressos, o Ingresso Certo, o evento está sem os nomes das atrações musicais, consta somente o local e horário, às 22h, no Jockey Club.

Publicidade

Evento Estação Rap anunciou como atração principal a banda Poesia Acústica Reprodução/Internet



Ainda no sábado, o evento Estação Rap, também no Vidigal, anunciou a presença do Poesia Acústica, também com reconhecimento nacional. Há ainda outras seis atrações confirmadas. No link do evento, também no site Ingresso Certo, os organizadores garantiram “uma edição de tirar o fôlego”. Ainda no sábado, o evento, também no Vidigal, anunciou a presença do, também com reconhecimento nacional. Há ainda outras seis atrações confirmadas. No link do evento, também no site Ingresso Certo, os organizadores garantiram “uma edição de tirar o fôlego”.

Evento Mad Party Carioca conta com mais de cinco mil seguidores nas redes sociais Reprodução/Internet



Na segunda-feira (15), o evento de música eletrônica, Mad Party Carioca, segue firme na divulgação. No perfil da festa, mais de cinco mil pessoas estão acompanhando as viradas de lote. Os organizadores prometem levar sete atrações para o evento, que só divulga o local caso o consumidor faça contato por um aplicativo de mensagem.



Esses e outras dezenas de eventos não possuem autorização para acontecer na cidade do Rio de Janeiro, que permanece em estágio de risco alto para a covid-19 pela quarta semana consecutiva. A sexta edição do Boletim Epidemiológico da Covid-19 mostra as 33 regiões administrativas da cidade na cor laranja,



O superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Márcio Garcia, alertou que não é o momento de baixar a guarda, "por isso, o alerta foi mantido pela área técnica do Centro de Operações de Emergência da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apesar da redução que vem sendo registrada no número de casos, de óbitos e de internação na cidade". Na segunda-feira (15), o evento de música eletrônica,, segue firme na divulgação. No perfil da festa, mais deestão acompanhando as viradas de lote. Os organizadores prometem levar sete atrações para o evento, que só divulga o local caso o consumidor faça contato por um aplicativo de mensagem.Esses e outras dezenas de eventos não possuem autorização para acontecer na cidade do Rio de Janeiro, que permanece em estágio de risco alto para a covid-19 pela quarta semana consecutiva. A sexta edição do Boletim Epidemiológico da Covid-19 mostra as 33 regiões administrativas da cidade na cor laranja,O superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde,, alertou que não é o momento de baixar a guarda, "por isso, o alerta foi mantido pela área técnica do Centro de Operações de Emergência da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apesar da redução que vem sendo registrada no número de casos, de óbitos e de internação na cidade".

Publicidade

O motivo para a permanência em alto risco, segundo o superintendente, é o período de carnaval e a situação do país, em especial com a ocorrência de mais uma cepa do novo coronavírus (covid-19) no Amazonas.

Fiscalização da prefeitura no Carnaval terá mil agentes por dia nas ruas

Publicidade

A repressão aos eventos e blocos clandestinos de Carnaval na cidade do Rio terá a participação diária de mil agentes nas ruas, da Guarda Municipal, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Vigilância Sanitária. A PM também atuará nas operações. Além disso, as 815 câmeras do Centro de Operações Rio, espalhadas por todas as regiões da cidade, irão ajudar os agentes no monitoramento dos eventos 24 horas por dia.

Leia Mais Prefeitura fecha três estabelecimentos em ações contra a covid-19 em Copacabana e na Barra



Segundo Brenno Carnevale, caso os agentes de fiscalização não tomem conhecimento de algum evento irregular de forma antecipada ou no momento em que estiverem acontecendo, os responsáveis poderão ser punidos posteriormente.



"Podemos tomar conhecimento da realização desses eventos por diversos meios e, analisando os casos, tomaremos as medidas cabíveis contra os responsáveis e contra os estabelecimentos. Por serem eventos já realizados, as penas podem sim ser mais severas", diz o secretário, que cita suspensão de alvará de funcionamento e multas que podem chegar a R$ 30 mil.



Balanço geral



Desde o dia 15 de janeiro, início das ações especiais coordenadas pela Seop para fiscalizar as medidas de proteção à vida e combate à Covid-19, agentes da Prefeitura já realizaram 443 inspeções em estabelecimentos, 232 infrações sanitárias e 37 interdições – nove delas em eventos clandestinos com público total estimado de mais de 4,5 mil participantes. Segundo, caso os agentes de fiscalização não tomem conhecimento de algum evento irregular de forma antecipada ou no momento em que estiverem acontecendo, os responsáveis poderão ser punidos posteriormente."Podemos tomar conhecimento da realização desses eventos por diversos meios e, analisando os casos, tomaremos as medidas cabíveis contra os responsáveis e contra os estabelecimentos. Por serem eventos já realizados, as penas podem sim ser mais severas", diz o secretário, que cita suspensão de alvará de funcionamento e multas que podem chegar a R$ 30 mil.Desde o dia 15 de janeiro, início das ações especiais coordenadas pela Seop para fiscalizar as medidas de proteção à vida e combate à Covid-19, agentes da Prefeitura já realizaram 443 inspeções em estabelecimentos, 232 infrações sanitárias e 37 interdições – nove delas em eventos clandestinos com público total estimado de mais de 4,5 mil participantes.

Publicidade

Procurados, nem a Agência Sommar e nem as assesssorias do Atitude 67 e Poesia Acústica se pronunciaram até o momento. O espaço está aberto pra manifestação.

Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes*