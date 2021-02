Por O Dia

18/02/2021

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) interrompeu uma festa no Hotel Pestana, na orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira. O evento era clandestino e tinha muitas pessoas aglomeradas.

Prefeitura do Rio interrompe festa em hotel na orla de Copacabana.#ODia



De acordo com os agentes, os organizadores apagaram as luzes para dificultar o trabalho deles e os equipamentos de som foram retirados do local para não haver apreensão.Segundo a Seop, o espaço já havia sido autuado no dia 11 de fevereiro. Com isso, houve "interdição cautelar no local, multa inciso XXV e multa por fumo em local fechado, totalizando cerca de 8 mil".