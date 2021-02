Por O Dia

Publicado 04/02/2021 07:43 | Atualizado 04/02/2021 07:55

Rio - O relatório de qualidade da água divulgado pela Cedae aponta que diversos bairros estiveram com gosto na água acima do aceitável desde o dia 27 de janeiro. O Ministério da Saúde determina que o gosto e o cheiro da água só devem chegar ao limite máximo de indicador 6.

Em um período mais recente, desde o dia 31 de janeiro, a água apresentou gosto além do aceitável em quatro bairros. Em todos a intensidade do gosto chegou ao número 8. São eles:

Encantado - 8 (gosto) e 2 (cheiro)

Presidente disse que não havia problema com água

O presidente da Cedae, Edes Fernandes de Oliveira, disse no início da semana que não havia problemas na água, mas 'falta de costume' da população com odores e colorações. Oliveira afirmou que não há com que se preocupar quanto ao gosto e cheiro de terra. "Não há nenhum problema em relação a essa água com gosto e cheiro de terra. Não estou falando da água com cor forte. Quanto à geosmina, não há qualquer problema em relação à saúde. A gente sabe que a população do Rio não está acostumada a beber água com gosto e odor, mas não há problema em relação à saúde", disse, em entrevista do "Bom Dia Rio", da TV Globo.

Horto - 8 (gosto) e 2 (cheiro)Engenho Novo - 8 (gosto) e 2 (cheiro)Pilares - 8 (gosto) e 2 (cheiro)