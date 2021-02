Oscar Rabello, de 97 anos, recebendo a vacina de Oxford/AstraZeneca Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 08:41 | Atualizado 04/02/2021 15:26

Rio - Pessoas com comorbidades devem ser vacinadas em abril no município do Rio, após os idosos com mais de 60 anos, que devem ser contemplados em março. A previsão foi anunciada nesta quinta-feira pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. O cumprimento do cronograma depende da chegada de novas remessas dos imunizantes. A capital deve receber um novo lote de vacinas na segunda ou terça-feira da próxima semana, após a liberação de 4,1 milhões de doses prevista pelo Instituto Butantan, de São Paulo, para todo o Brasil nesta sexta-feira.

Soranz confirmou a expectativa de que todos os idosos acima de 75 anos sejam vacinados em fevereiro e todos acima de 60, em março. No entanto, ressaltou que um calendário com datas para aplicação da vacina em março que está sendo compartilhado na internet é falso. A Secretaria Municipal de Saúde não detalhou como será realizada a vacinação para as pessoas com comorbidades.



"O Instituto Butantan tem 4,1 milhões de doses para o Brasil todo, que devem ser liberadas nesta sexta-feira. A previsão é que elas cheguem até a segunda ou terça-feira da semana que vem", disse Soranz, em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo. Questionado se poderá haver nova antecipação do calendário, ele não descartou a hipótese. O número de doses que serão destinadas ao Rio não foi informado.

Publicidade

A gente já antecipou esse calendário . A previsão (inicial) era vacinar só o grupo até 80 anos em fevereiro. Sai de 220 mil para 320 mil idosos a serem vacinados (com a antecipação para vacinar todos acima de 75 anos em fevereiro), que é um número bastante expressivo para essa primeira etapa da vacina", ressaltou.

Publicidade

1/02 - Pessoas a partir de 99 anos

2/02 - Pessoas a partir de 98 anos

3/02 - Pessoas a partir de 94 anos

4/02 - Pessoas a partir de 92 anos

5/02 - Pessoas a partir de 90 anos

6/02 - Pessoas a partir de 90 anos

8/02 - Pessoas a partir de 89 anos

9/02 - Pessoas de 88 anos

10/02 - Pessoas de 87 anos

11/02 - Pessoas de 86 anos

12/02 - Pessoas de 85 anos

13/02 - Pessoas a partir de 85 anos

15/02 - Pessoas de 84 anos

16/02 - Pessoas de 83 anos

17/02 - Pessoas de 82 anos

18/02 - Pessoas de 81 anos

19/02 - Pessoas de 80 anos

20/02 - Pessoas a partir de 80 anos

22/02 - Pessoas de 79 anos

23/02 - Pessoas de 78 anos

24/02 - Pessoas de 77 anos

25/02 - Pessoas de 76 anos

26/02 - Pessoas de 75 anos

27/02 - Pessoas a partir de 75 anos



Nos últimos dias, tem circulado nas redes sociais um cronograma com datas para a vacinação dos idosos em março. Essas datas ainda não foram definidas, informou o secretário. "É um calendário que não foi produzido pela Secretaria Municipal de Saúde. Em março, a gente prevê vacinar todos os idosos acima de 60 anos. Finalizaremos os idosos acima de 75 anos em fevereiro", disse Soranz.



O calendário previsto pela Secretaria Municipal de Saúde depende do fluxo de chegada de novas doses das vacinas. O secretário explicou que a vacinação está sempre no limite e que o Instituto Butantan e a Fiocruz se comprometeram a enviar as doses de maneira organizada para que não falte vacina. "A prefeitura do rio é uma das capitais que mais vacinou, mais de 2% da nossa população, e a gente está sempre no limite da vacinação. É assim que tem que ser", afirmou.



Orientação é priorizar drive-thru aos sábados



O secretário municipal de saúde admitiu os problemas apontados no posto de vacinação drive-thru da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) nessa quarta-feira, dia destinado para a vacinação dos maiores de 94 anos. - Pessoas a partir de 99 anos- Pessoas a partir de 98 anos- Pessoas a partir de 94 anos- Pessoas a partir de 92 anos- Pessoas a partir de 90 anos- Pessoas a partir de 90 anos- Pessoas a partir de 89 anos- Pessoas de 88 anos- Pessoas de 87 anos- Pessoas de 86 anos- Pessoas de 85 anos- Pessoas a partir de 85 anos- Pessoas de 84 anos- Pessoas de 83 anos- Pessoas de 82 anos- Pessoas de 81 anos- Pessoas de 80 anos- Pessoas a partir de 80 anos- Pessoas de 79 anos- Pessoas de 78 anos- Pessoas de 77 anos- Pessoas de 76 anos- Pessoas de 75 anos- Pessoas a partir de 75 anosNos últimos dias, tem circulado nas redes sociais um cronograma com datas para a vacinação dos idosos em março. Essas datas ainda não foram definidas, informou o secretário. "É um calendário que não foi produzido pela Secretaria Municipal de Saúde. Em março, a gente prevê vacinar todos os idosos acima de 60 anos. Finalizaremos os idosos acima de 75 anos em fevereiro", disse Soranz.O calendário previsto pela Secretaria Municipal de Saúde depende do fluxo de chegada de novas doses das vacinas. O secretário explicou que a vacinação está sempre no limite e que o Instituto Butantan e a Fiocruz se comprometeram a enviar as doses de maneira organizada para que não falte vacina. "A prefeitura do rio é uma das capitais que mais vacinou, mais de 2% da nossa população, e a gente está sempre no limite da vacinação. É assim que tem que ser", afirmou.O secretário municipal de saúde admitiu os problemas apontados no posto de vacinação drive-thru da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) nessa quarta-feira, dia destinado para a vacinação dos maiores de 94 anos. Como mostrou reportagem do DIA , houve muita fila, reclamação de até duas horas de espera e as doses chegaram a acabar momentaneamente no local. A partir desta quinta, segundo Soranz, haverá mais profissionais de saúde no local para reduzir os transtornos.

"A prefeitura tem 236 pontos de vacinação espalhados pela cidade. O Tempo médio de espera foi de 15 a 20 minutos nos postos de saúde, mas a gente teve uma intercorrência na uerj. O dimensionamento foi pequeno. Triplicamos o número de vacinadores e esperamos que o tempo de espera seja bem menor", esclareceu Soranz.

Publicidade

Maiores de 90 anos serão atendidos em drive-thrus neste sábado



Para reduzir a sobrecarga nos postos de vacinação, o secretário orientou a população a priorizar os postos drive-thru que serão montados em dez pontos do Rio aos sábados para atender as pessoas que não conseguiram receber a vacina nos centros municipais de sáude ou clínicas da família durante a semana. Neste sábado, serão atendidos os maiores de 90 anos.

A primeira rodada dos drive-thru ocorrerá neste sábado, das 8h às 12h. Apenas pessoas das faixas etárias contempladas entre segunda e sexta-feira da mesma semana nos postos de vacinação poderão recorrer à "repescagem" nos sábados. "A recomendação da prefeitura é que procure os 10 drive-thrus que estarão espalhados em 10 pontos pela cidade. Se a pessoas puderem dar preferencia para o drive-thru no sábado, para a gente será muito melhor", concluiu.



A Secretaria Municipal de Saúde está realizando a campanha de vacinação nas 236 clínicas da família e centros municipais de saúde, além de postos drive-thru. Na Uerj, o posto drive-thru funciona das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, a partir de 6 de fevereiro, haverá vacinação no sistema drive-thru, de 8h às 12h, nas policlínicas Lincoln de Freitas Filho (Santa Cruz) e Guilherme Manoel da Silveira (Bangu), no CMS Belizário Penna (Campo Grande), no Sambódromo, na Cidade Universitária e no campus da UFRJ, em Botafogo, no Parque Madureira, no Estádio do Engenhão e no Parque Olímpico.