Secretário era procurado e tinha recompensa de R$ 1 mil Divulgação

Por Thuany Dossares e Lucas Cardoso

Publicado 04/02/2021 12:34

Apontado pela Polícia Civil com um dos homens de confiança do principal miliciano do Estado, o Ecko, Ronaldo Costa Marinho, conhecido como "Secretário", foi preso na manhã desta quinta-feira, na comunidade do Antares, na Zona Oeste. Segundo informação da Secretaria de Polícia, o miliciano, que tem histórico violento, teria usado sua companheira como escudo para evitar ser preso pelos agentes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco) e Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

De acordo com o delegado Willian Pena, Secretário ficou responsável pela favela Antares após abandonar a facção Comando Vermelho e passar a integrar a milícia. O criminoso teria sido escolhido por Ecko para comandar a favela pelo seu amplo conhecimento da região e dos ex-traficantes. Além disso, informações indicam que o preso estaria ligado ao homicídio do Policial Federal Ronaldo Heeren, de 58 anos, assassinado no ano passado na Favela do Rola, em Santa Cruz.

O criminoso foi preso ao lado de Jeferson Azevedo dos Santos, que seria seu segurança. Com a dupla, os agentes encontraram duas pistolas Glock, equipadas com kit rajada e mira laser, mais granadas e rádio comunicador.

A dupla foi levada para a sede da Draco e está sendo autuada pelos crimes de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo e explosivos.

Miliciano fez esposa de escudo para não ser preso



Os agentes das distritais contaram que Secretário resistiu à prisão. Para evitar ser capturado, ele chegou a usar sua companheira como escudo, mas acabou contido pelos policiais.



Contra ele, foram cumpridos mandados de prisão por homicídio e organização criminosa.

