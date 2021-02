Motorista bate de propósito em outro carro na Avenida Brasil e cena viraliza Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 15:20

Rio - Imagens mostram um motorista batendo propositalmente, por pelo menos três vezes, em um mesmo veículo durante uma discussão de trânsito na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, a cena inusitada aconteceu na quarta-feira (3) e não houve vítimas.

As imagens foram registradas por um passageiro que estava dentro de um ônibus, ao lado do acidente. Nas imagens, o motorista de ônibus parece não se incomodar com o que estava acontecendo e tenta, de alguma forma, sair com o veículo do engarrafamento que surgia na via expressa. Já do lado de fora, o motorista do carro branco bate na parte de trás do veículo prata, em seguida bate do lado e, não satisfeito com o estrago causado, toma a frente do carro prata e volta de ré, atingindo o veículo na parte da frente.

Veja o vídeo:

Clima tranquilo na Avenida Brasil... Tudo normal no Rio de Janeiro! pic.twitter.com/5X6zjMpQdx — Paolo (@paolo_crf) February 4, 2021



O caso chegou a ser comparado nas redes sociais como “uma simulação do GTA”, fazendo referência à franquia de jogos eletrônicos.



Uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foi acionada por causa do acidente e os motoristas foram conduzidos para a 31ªDP (Ricardo de Albuquerque). O caso foi registrado em Boletim de Registro de Acidente de Trânsito (BRAT).