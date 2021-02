Pacientes com Covid-19 foram transferidos de Manaus para o Hospital Federal do Andaraí Reprodução / TV Globo

Rio - Mais 17 pacientes com Covid-19 vindos de Manaus, no Amazonas, chegaram na noite desta quinta-feira, ao Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte do Rio.

Eles chegaram em um avião da Força Aérea Brasileira na Base Aérea do Galeão. De lá, foram transferidos de ambulância até o hospital, onde seguirão tratamento contra a doença. Este é o segundo grupo de pacientes vindos de Manaus a chegar à capital fluminense.



Na madrugada de quarta-feira, 14 pessoas contaminadas já haviam sido levadas ao Hospital do Andaraí e mais três, que estavam em estavam em estado grave, foram encaminhadas ao Hospital Federal dos Servidores, no Centro da cidade. Um deles acabou não resistindo e morreu. O Corpo retornará a Manaus.

O Ministério da Saúde e o governo do Amazonas entraram em um acordo para que ocorressem essas transferências. O objetivo é desafogar os hospitais e reorganizar o sistema de saúde local, pressionado pelo aumento da curva de casos de covid-19.

Segundo o Ministério da Saúde, as pessoas transferidas são colocadas em áreas de isolamento e foram examinadas antes de embarcarem para o Rio.