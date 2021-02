Diretor do Centro de Operações, Marcio Garcia apresenta os números da covid-19 na cidade Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Bernardo Costa

Publicado 05/02/2021 10:04 | Atualizado 05/02/2021 17:40

Rio - Pela terceira semana consecutiva, todas as 33 regiões administrativas da cidade do Rio estão com a classificação de alto risco de contágio de covid-19. A informação foi divulgada em entrevista coletiva, na manhã desta sexta-feira, no Centro de Operações Rio.

Até o momento, há 191.038 casos confirmados de covid-19 na cidade e 17.535 mortes. A taxa de letalidade está em 9,2%. No entanto, a taxa de ocupação de leitos operacionais na cidade, que está em 77%, e a fila por internação - quatro pessoas na noite desta quinta-feira - estão em queda.

O prefeito justificou dizendo que a gestão anterior não organizou a rede básica de saúde como deveria, causando elevado números de mortes no Rio, que ele classificou como um genocídio. "Em janeiro, começamos a organizar o sistema e chegamos agora com fila de internação praticamente zerada", disse.

O prefeito Eduardo Paes, em entrevista coletiva no Centro de Operações da Prefeitura, divulga o boletim de dados da pandemia de Covid - 19.

A cidade contabiliza 160.702 vacinados até a manhã desta sexta-feira. Eduardo Paes e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, reforçaram que a estratégia de imunização neste momento é imunizar os idosos. A meta é chegar até o fim de fevereiro com todos os idosos acima de 75 anos vacinados e, em março, todos acima de 60.



"A lógica é a mesma: salvar vidas. E quem mais vai a óbito são as pessoas mais velhas. Há grupos que querem antecipar sua vacinação, mas vamos manter a estratégia de vacinar os mais idosos primeiro. Se Deus quiser e a vacina chegar, todas as pessoas acima de 60 anos estarão vacinadas até o fim de março", disse Eduardo Paes.



REPESCAGEM NA VACINAÇÃO



Neste sábado, todos os idosos acima de 90 anos que não puderam se vacinar ao longo da semana poderão ser imunizados. A vacinação será nas clínicas da família e centros municipais de saúde, além de nove pontos de drive thru, que vão funcionar de 8h às 12h. O drive thru da Uerj não funciona aos sábados.

A população pode consultar o ponto de vacinação mais próximo de casa na plataforma "Onde ser atendido", no site prefeitura.rio/ondeseratendido . Os postos drive-thru com maior capacidade de vacinação são os do Sambódromo e o do Parque Olímpico. Confira todos os postos disponíveis neste sábado no fim da matéria.

Daniel Soranz comentou que há a expectativa da chegada de mais doses da vacina Sinovac/Butantan e AstraZeneca/Oxford com produção pela Fiocruz, mas não precisou datas.



"Fomos criticados por ter antecipado a vacinação do público acima de 75 anos, e não ter reservado estoque da vacina. Mas a nossa estratégia é trabalhar com o estoque baixo para vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível", disse Soranz.



Questionado sobre perda de doses por equívocos no acondicionamento, Soranz comentou que este tipo de problema pode acontecer, mas não há dados de doses deterioradas:

"Isso pode acontecer o tempo todo numa campanha de vacinação deste tamanho. Acontecendo, vamos analisar e tomar todas as medidas necessárias".



FISCALIZAÇÃO NO CARNAVAL



O prefeito Eduardo Paes fez um apelo à população para que não haja blocos clandestinos neste Carnaval, e que não comprem ingressos para festas que já estão sendo divulgadas na internet.



"Não vamos ter Carnaval neste ano", afirmou o prefeito: "Não comprem ingressos porque vocês têm uma enorme chance de perder o dinheiro, pois estamos monitorando esses eventos e eles serão cancelados. Desculpe a expressão chula, não sejam otários para dar dinheiro para quem não vai entregar o produto que está vendendo", reforçou.



O secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale, informou que a prefeitura está monitorando e notificando sites de vendas de ingresso. Segundo ele, um dos eventos de Carnaval identificados iria acontecer no Arpoador, nos dias 14 e 16.

O prefeito Eduardo Paes reforçou o apelo para a população manter as medidas de segurança. "Todos estamos tristes por não poder pular o Carnaval. Falo isso com dor no coração e pessoalmente, mas nós temos que manter esses cuidados', completou.



Segundo ele, não há, no momento, necessidade de medidas mais drásticas em relação ao isolamento social:



"Queremos seguir sem necessidade de medidas radicais, como fechamento de comércio e restrição da liberdade das pessoas. Não há motivo para isso no momento e queremos continuar assim".

POSTOS DRIVE THRU

A vacinação em sistema drive-thru acontece nas policlínicas Lincoln de Freitas Filho (Santa Cruz) e Guilherme Manoel da Silveira (Bangu), no CMS Belizário Penna (Campo Grande), na Cidade Universitária (Fundão), no campus da UFRJ da Praia Vermelha, no Parque Madureira, no Estádio do Engenhão, no Sambódromo e no Parque Olímpico (Barra da Tijuca).