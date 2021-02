A vítima entregou para a polícia a cueca em que usava no dia que teria ocorrido o crime Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 14:29 | Atualizado 05/02/2021 14:43

Rio - A Polícia Civil está examinando a cueca de Maycon Douglas Pinto do Nascimento Adão, de 21 anos, mais conhecido como MC Maylon, que acusou o vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, de estupro . O crime teria acontecido no dia 11 de dezembro em um motel na Estrada do Catonho, em Sulacap, Zona Oeste.

Em seu depoimento às autoridades, que durou cerca de cinco horas, a vítima, que estava acompanhada da mãe, diz que Anderson supostamente teria marcado uma reunião, mas em vez de ir para algum local onde os dois pudessem fazer uma refeição e conversar sobre trabalho, Anderson o teria o levado para um motel chamado Queen.

O vocalista estava sendo aguardado para depor nesta tarde na 33ª DP (Realengo) para prestar esclarecimentos sobre a acusação. Até às 14h30 ele ainda não tinha chegado na delegacia.

"Ele tem que explicar o que aconteceu. É importante a gente confrontar os depoimentos, além dos resultados das provas materiais. Não pode ficar só a palavra de um contra o outro. O mesmo tratamento que demos ao Maylon daremos também ao Anderson. A polícia faz um trabalho imparcial. Vamos em busca da verdade, não tem favorecimento para A ou B. Eu vou apurar os fatos e a verdade vai vir à tona. Vamos investigar e chegaremos a veracidade de todos os fatos”, declarou.

A vítima explicou que não denunciou Anderson desde a época dos fatos, por vários motivos, um deles o fato de ter ficado com muito medo de retaliações por parte do vocalista, pois afirmou que Anderson teria muito conhecimento em meio à criminosos.

Afirmou ainda que teve medo de noticiar o fato no seu meio social e familiar, por ser visto como um oportunista e não acreditarem em sua narrativa. Ele reforça que depois de muito dialogar com sua mãe, decidiu ir à polícia narrar os fatos para as medidas cabíveis.