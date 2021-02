Idosa é vacinada na Uerj Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 08:20 | Atualizado 06/02/2021 08:37

Prefeitura do Rio abriu, neste sábado, nove drive-thrus para a vacinação contra a Rio - Aabriu, neste sábado, nove drive-thrus para a vacinação contra a covid-19 . Será o primeiro dia da repescagem da imunização, para idosos a partir de 90 anos. Além destes postos, as unidades municipais de saúde também estão abertas para a aplicação da dose.

Uerj, A vacinação nas clínicas da família e postos de saúde será feita até 12h ou 13h (consulte o horário em https://subpav.org/ondeseratendido ). Já os novos drive-thrus, que abrem apenas aos sábados, das 8h às 12h. Já o posto da que abriu na segunda-feira , funciona apenas de segunda à sexta-feira.

Publicidade

Veja onde ficam os novos drive-thrus

. Sambódromo (Catumbi)

. Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenho de Dentro)

. Parque Olímpico (Barra da Tijuca)

. Parque Madureira (Madureira)

. Cidade Universitária (Ilha do Fundão)

. UFRJ (Botafogo)

. CMS Belizário Pena (Campo Grande)

. CMS Manoel Guilherme da Silveira (Bangu)

. Policlínica Lincoln de Freitas Filho (Santa Cruz)

Publicidade

Confira o calendário vacinação de idosos

6 (SÁBADO) - PESSOAS A PARTIR DE 90 ANOS

8 (segunda-feira) - Pessoas com 89 anos

9 (terça-feira) - Pessoas com 88 anos

10 (quarta-feira) - Pessoas com 87 anos

11 (quinta-feira) - Pessoas com 86 anos

12 (sexta-feira) - Pessoas com 85 anos

13 (SÁBADO) - PESSOAS A PARTIR DE 85 ANOS

Publicidade

15 (segunda-feira) - Pessoas a partir de 84 anos

16 (terça-feira) - Pessoas com 83 anos

17 (quarta-feira) - Pessoas com 82 anos

18 (quinta-feira) - Pessoas com 81 anos

19 (sexta-feira) - Pessoas com 80 anos

20 (SÁBADO) - PESSOAS A PARTIR DE 80 ANOS

22 (segunda-feira) - Pessoas com 79 anos

23 (terça-feira) - Pessoas com 78 anos

24 (quarta-feira) - Pessoas com 77 anos

25 (quinta-feira) - Pessoas com 76 anos

26 (sexta-feira) - Pessoas com 75 anos

27 (SÁBADO) - PESSOAS A PARTIR DE 75 ANOS