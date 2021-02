Almira foi socorrida para o Pronto socorro Central de São Gonçalo Divulgação

Por MH

Publicado 06/02/2021 14:10 | Atualizado 06/02/2021 15:04

Rio - Uma mulher identificada como Almira Martins Ferreira, de 60 anos, foi baleada no início da tarde deste sábado, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.



Almira foi atingida com um tiro nas costas, na favela da Chumbada, no Galo Branco. Ela deu entrada no Pronto Socorro de São Gonçalo, onde passa por cirurgia. Seu estado de saúde ainda não foi informado.



Segundo populares, policias realizavam uma operação na comunidade e teriam efetuado disparos de arma de fogo. A reportagem procurou as polícias Civil e Militar, mas ainda obteve resposta.

Seis pessoas atingidas por tiros na cidade em 24 horas

