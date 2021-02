Moradores de diversos bairros do Rio relataram mau cheiro e gosto de terra na água Arquivo pessoal

Publicado 08/02/2021 14:28 | Atualizado 08/02/2021 14:30

Rio - Moradores de diversos bairros do Rio e da Baixada Fluminense voltaram a reclamar da qualidade da água oferecida após interrupção realizada neste sábado (6) pela Cedae . As principais queixas são de mau cheiro, gosto forte de barro e cor escura.

As regiões abastecidas pela estação ETA Guandu foram interrompidas de maneira preventiva pela Cedae na noite deste último sábado (6), no período aproximado de 19h até 5h. A ação foi feita para evitar o aumento do número de algas na lagoa próxima a estação de tratamento que cresceu nos últimos dias.



A ocorrência de geosmina voltou de maneira recorrente após um ano . No dia 28 de janeiro, o resultado de um laudo realizado pela Cedae confirmou a presença do composto na estação Guandu, responsável por abastecer a região metropolitana.

Na Ilha do Governador, uma moradora que não quis se identificar disse que a água está escura. Ela afirmou que o problema já está acontecendo há mais de um mês, e que muitos moradores da região têm comprado água mineral para fazer comida.

Moradores do bairro de Cachambi disseram que o cheiro e o gosto da água estão ruins há mais de duas semanas. A professora Vera Santana, que mora no local, relatou que o gosto de terra é muito forte.

Procurada, a Cedae não se manifestou até o momento.