Ensaio para a crônica dominical da Ana Carla. Foto do meu ensaio anual "CARNAVALESCA" Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 10:16

Rio - A Prefeitura do Rio decretou mais uma medida para evitar as aglomerações durante o feriado de Carnaval e publicou, na manhã desta quinta-feira, em Diário Oficial uma decisão para proibir desfiles de agremiações, blocos carnavalescos e atividades recreativas em áreas públicas e quiosques da orla durante o feriado de Carnaval. De acordo com o decreto, locais que tenham aglomerações e desrespeitem as regras serão interditados e multados.

Os agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública e guardas municipais também poderão apreender mercadorias, equipamentos para a realização de shows, instrumentos musicais e veículos. O material ficará apreendido em um depósito em Bonsucesso, na Zona Norte. Já os veículos rebocados, serão encaminhados para o Depósito Público, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.

As medidas começam a valer da 0h desta sexta-feira (12) e vão até às 6h do dia 22 de fevereiro.

Paes alerta população sobre festas clandestinas durante o feriado

"Não comprem ingressos porque vocês têm uma enorme chance de perder o dinheiro. Estamos monitorando esses eventos e eles serão cancelados. Desculpe a expressão chula, não sejam otários para dar dinheiro para quem não vai entregar o produto que está vendendo. Todos estamos tristes por não poder pular o Carnaval, falo isso com dor no coração e pessoalmente, mas, nós temos que manter esses cuidados', declarou durante entrevista coletiva, na manhã desta sexta-feira, no Centro de Operações Rio.

O secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale informou que a prefeitura está monitorando e notificando sites de vendas de ingresso. Segundo ele, um dos eventos de Carnaval identificados iria acontecer no Arpoador, nos dias 14 e 16. O prefeito Eduardo Paes reforçou o apelo para à população manter as medidas de segurança.