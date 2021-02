Major Ivan Blaz é porta-voz da Polícia Militar Alexandre Brum

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 13:14 | Atualizado 12/02/2021 13:19

Rio - O porta-voz da Polícia Militar do Rio, major Ivan Blaz, cobrou a implementação de políticas de Segurança nacionais para reduzir a violência no Estado do Rio. Blaz comentava a semana de operações e confrontos em diversas favelas da capital no programa do Clóvis Monteiro, na Rádio Tupi.

"A gente precisa falar de coisas maiores, de políticas nacionais que visam reduzir a entrada de armas de fogo, poque tráfico tem no mundo todo. Tem em Paris, nos Estados Unidos, em várias capitais, até em Tóquio”, ressaltou.

Blaz disse que a questão da violência no Rio não pode ser resolvida exclusivamente com o trabalho das polícias. "Não não podemos achar que essa questão do Rio de janeiro será resolvida com ações policiais. O que a polícia faz é, realmente, tentar estabilizar essas guerras. Nos últimos três anos nós temos conseguido bater recordes na redução dos crimes", declarou.

Disputa em Madureira

O objetivo da ação é intervir na disputa territorial entre grupos de criminosos rivais. A disputa entre facções que dominam as comunidades aterrorizou moradores entre a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira. Traficantes do Comando Vermelho teriam invadido Complexo da Serrinha, dominada pelo TCP, em Madureira.

O homem apontado como chefe do tráfico da comunidade do Cajueiro em Madureira, conhecido como Tevez foi morto no dia 21 de janeiro. O 'segurança' de Tevez, vulgo Fraldinha é suspeito de ser o autor do homicídio. Ele teria traído Tevez e migrado para o TCP, que domina o tráfico de drogas na Serrinha. Segundo o delegado Neilson Nogueira, titular da 29ª DP (Madureira), não há informações no sentido de que o Comando Vermelho tenha ocupado a Serrinha. Houve um ataque na noite de quarta-feira, mas não representou a tomada de território.

Operação na Providência

Polícia tomou o Morro da Providência no início da manhã desta sexta-feira . Muitos agentes percorriam a comunidade com apoio de blindados. Um helicóptero também foi usado na ação. Segundo a Polícia Civil, o objetivo da operação é combater a lavagem do dinheiro do tráfico de drogas, cumprir 32 mandados de busca e apreensão e asfixiar o braço financeiro da organização criminosa que atua na região. A Linha 2 do VLT ficou com operação parcial entre Central e Praça XV por questão de segurança pública.

Um veículo blindado da polícia chegou a ficar enguiçado depois que bateu em uma das curvas de acesso à parte alta do morro. O registro foi feito pelo helicóptero da TV Globo. O blindado conseguiu ser retirado do morro pela Polícia Civil.

Nta quarta-feira (10), foram presos cinco traficantes daquela região. Entre os presos, está o líder da facção criminosa na localidade, conhecido como “Duas Bocas" ou "BC”. Ele é apontado como responsável por liderar pessoalmente ataques a UPPs, sendo o último nesta quarta-feira, onde um policial militar ficou ferido.