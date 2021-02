Instituto de Vigilância Sanitária interditou quatro estabelecimentos e aplicou sete multas Divulgação Seop / Prefeitura do Rio

Rio - Equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal e Instituto de Vigilância Sanitária, com o apoio da Polícia Militar, percorreram, da noite de sábado até a madrugada deste domingo, locais com denúncias de eventos na Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Ipanema, Gávea e Lagoa. Equipes da Guarda também atuaram no Leblon, Tijuca e outros pontos da cidade. Desde a sexta-feira, início das ações para combater aglomerações no período que seria do carnaval , já foram feitas 43 inspeções sanitárias, com 25 autos de infração, 14 interdições e sete apreensões de equipamentos de som.

Prefeitura interdita eventos clandestinos na cidade pelo segundo dia seguido.

Ao todo, o Instituto de Vigilância Sanitária inspecionou 11 estabelecimentos, interditou quatro deles, por aglomeração e falta de licenciamento, e aplicou sete multas. Também foram apreendidos pelos fiscais sanitários e acautelados pela Coordenadoria de Controle Urbano (CCU, da Seop) equipamentos de som em três estabelecimentos.

Um dos estabelecimentos interditados foi o Bosque Bar, no Jockey Club, onde os agentes constataram um baile de carnaval com centenas de pessoas. O estabelecimento foi multado e interditado tanto pela Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF, da Seop) quanto pela Vigilância Sanitária, além de ter equipamento de som apreendido. O público foi dispersado.

Na Barra da Tijuca, a casa noturna Lalu Lounge, na Avenida Armando Lombardi, também promovia aglomeração e foi fechada. Além da interdição cautelar (até às 7h deste domingo) e multa, o local teve equipamento apreendido.

Ainda na Zona Oeste, foram constatadas irregularidades e as equipes atuaram para conter aglomerações na Praça Seis, no Recreio dos Bandeirantes. Quatro estabelecimentos (um depósito de bebidas que funcionava como bar e três restaurantes) foram multados, e dois deles interditados. Um food truck que vendia bebidas, sem autorização, também teve as atividades encerradas.

Ambulantes

Na fiscalização do comércio ambulante, agentes da CCU apreenderam, na ação noturna deste sábado, 14 bebidas em garrafas de vidro, na Barra da Tijuca. A venda é proibida pelo Código de Posturas do município para esse tipo de atividade.

Trânsito

Ao longo do sábado, a Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC) realizou 17 abordagens a vans e kombis, removendo um veículo pirata. E a Coordenação de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer) removeu, das 7h às 19h, 124 veículos por estacionamento irregular. Os dois órgãos fazem parte da estrutura da Seop.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal do Rio atua desde sexta-feira em diversas ações de patrulhamento e de fiscalização na cidade com forças tarefas regionais e nas operações integradas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública. Na Zona Sul, foram registradas 309 ações na região até o momento, sendo 227 multas de trânsito, 32 notificações sanitárias por falta do uso de máscara, aglomeração e 48 ocorrências e auxílios ao público e a outros órgãos.

Na noite de sábado, os bares Colinda, Boteco Boa Praça, Brewteco, Ferro Leblon Pizzaria e Marisqueira, que funcionam na Rua Dias Ferreira, foram fiscalizados e notificados por infrações sanitárias. Na Avenida Ataulfo de Paiva, as ações foram concentradas na altura do bar e restaurante Jobi; na Avenida Delfim Moreira, em frente à Rua Venâncio Flores, o Quiosque Geneal foi fiscalizado.

As equipes também fizeram a desobstrução da via pública ao trânsito, na altura da Praça Cazuza, e coibiram irregularidades de trânsito, como o estacionamento em fila dupla cometido por motoristas de táxis. Duas caixas de som foram apreendidas na Rua Dias Ferreira e na Avenida Ataulfo de Paiva. Uma banca de jornal em frente ao bar Jobi teve bebidas apreendidas conforme proibição estabelecida por decreto municipal. Como medida para coibir a aglomeração nas ruas, os agentes utilizam ainda sirenes das viaturas para provocar a saída das pessoas da via pública.

As equipes da Guarda Municipal também atuaram na Praça São Salvador, em Laranjeiras; no Lagoon, na Lagoa Rodrigo de Freitas; Rua Duvivier, no bar e restaurante Pink Flamingo foi interditado; Rua Ronald de Carvalho, no Bar do Aldo e Beefs Beer, e Rua Aires Saldanha, no Baixo Copa e Bar Xexéu, em Copacabana.

Outras equipes ficaram à disposição da Secretaria Municipal de Ordem Pública, atuando nas operações conjuntas em outros pontos da cidade.