Rio - O Instituto de Vigilância Sanitária interditou quatro estabelecimentos desde a noite de sábado (13) até a madrugada de domingo (14), entre eles um baile de carnaval com centenas de pessoas no Bosque Bar, no tradicional Jockey Club, na zona sul do Rio de Janeiro. O estabelecimento foi multado e interditado tanto pela Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF, da Seop) quanto pela Vigilância Sanitária, além de ter equipamento de som apreendido. O público foi dispersado, segundo informação da Seop.



A Seop, a Guarda Municipal e o Instituto de Vigilância Sanitária, com o apoio da Polícia Militar, percorreram locais com denúncias de eventos na Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Ipanema, Gávea e Lagoa. Equipes da Guarda também atuaram no Leblon, na Tijuca e em outros pontos da cidade.



Ao todo foram inspecionados 11 estabelecimentos e 7 multas foram aplicadas. Também foram apreendidos pelos fiscais sanitários e acautelados pela Coordenadoria de Controle Urbano (CCU, da Seop) equipamentos de som em três estabelecimentos.

