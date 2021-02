Secretaria de Saúde espera vacinar seis mil Idosos de 84 anos ou mais nesta segunda-feira Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 15/02/2021 07:59 | Atualizado 15/02/2021 12:16

prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que o calendário de vacinação contra a covid-19 será interrompido. Nesta segunda-feira serão vacinados quem tem 84 anos e amanhã (terça-feira) os de 83 anos, com a interrupção iniciando na quarta-feira. A paralisação,



"Recebi a notícia de que não chegaram novas doses. Teremos que interromper amanhã nossa campanha. Hoje vacinamos pessoas de 84 anos e amanhã de 83. Estamos prontos e já vacinamos 244.852 pessoas. Só precisamos que a vacina chegue. Nova leva deve chegar do Butantan na próxima semana", disse Paes, em rede social. Mesmo no feriadão de Carnaval, os postos ficam abertos nestas segunda e terça-feira. Rio - O, anunciou que o. Nesta segunda-feira serão vacinados quem tem 84 anos e amanhã (terça-feira) os de 83 anos, com a interrupção iniciando na quarta-feira. A paralisação, que já era anunciada que poderia ocorrer , acontece pela falta de imunizantes."Recebi a notícia de que não chegaram novas doses. Teremos que interromper amanhã nossa campanha. Hoje vacinamos pessoas de 84 anos e amanhã de 83. Estamos prontos e já vacinamos 244.852 pessoas. Só precisamos que a vacina chegue. Nova leva deve chegar do Butantan na próxima semana", disse Paes, em rede social. Mesmo no feriadão de Carnaval, os postos ficam abertos nestas segunda e terça-feira.

Com a nova leva de doses de Coronavac do Instituto Butantan chegando, a expectativa é que a imunização de pessoas com 82 anos seja retomada na próxima semana. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, garantiu que há doses para a vacinação para quem tem 84 e 83 anos, que ocorrem hoje e amanhã.

"A previsão do Instituto Butantan é que semana que vem já enviem doses. E aí retomarmos o calendário", falou, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo. Ele também afirmou que o calendário para quem vai receber a segunda dose está mantido . “Infelizmente, a gente vai ter que interromper o calendário, voltar para o calendário original, porque a gente antecipou uma semana o calendário no Rio", afirmou o secretário.

O calendário de vacinação contra a covid-19 no município do Rio havia sido antecipado no dia 2 de fevereiro. A previsão era que todos os idosos acima de 75 anos fossem imunizados no mês de fevereiro e os maiores de 60, em março. Apesar da interrupção, o município continua com o plano de vacinar todos os idosos com mais de 60 anos até o fim de março, disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. A prefeitura também já havia anunciado a intenção de vacinar as pessoas com comorbidades em abril.

Segunda dose confirmada

Quem tomou a primeira dose da vacina no Rio não precisa se preocupar, pois a segunda dose está reservada. É o que garantiu o secretário Daniel Soranz.

"A segunda dose está reservada, a gente já começa na segunda-feira a aplicar a segunda dose em alguns institutos de longa permanência de idosos. Profissionais de saúde que tomaram a primeira dose no dia 20 de janeiro, também terão a aplicação desta dose amanhã, 16 de fevereiro. Vamos aproveitar o feriado de carnaval para poder aplicar a dose", informou o secretário.