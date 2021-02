Por O Dia*

Publicado 15/02/2021 14:15 | Atualizado 15/02/2021 14:17

Rio - A 27° Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), condenou a loja de imóveis Bel Air a indenizar um cliente por não ter montado os seus móveis. No dia em que os funcionários foram à residência da mulher, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, acontecia um tiroteio, o que inviabilizaria a execução do serviço, de acordo com a loja. O Tribunal, contudo, considerou que ao não oferecer uma alternativa para a solução do problema, a empresa foi negligente. O colegiado firmou indenização de R$ 3 mil por danos morais.



A juíza Maria Luiza de Freitas Carvalho, responsável pelo julgamento do caso, considerou que o incidente foge ao controle da loja de móveis, mas ponderou que a cliente deveria ter sido avisada, no ato da compra, que situações de risco poderiam anular a prestação de serviço.



O caso ocorreu em julho de 2018. A consumidora narra que acordou com a loja que os produtos seriam entregues no dia seguinte à compra, porém, ela só os recebeu passados 45 dias. Ela relata ainda que foi informada pelos entregadores, que os profissionais responsáveis pela instalação dos móveis compareceriam à sua casa no dia seguinte. Mas isso nunca aconteceu.



A empresa, por sua vez, argumentou que quando sua equipe chegou ao local teria se deparado com uma troca de tiros. Segundo a loja, a consumidora foi contatada na ocasião para que fosse ao encontro dos montadores para guiá-los até a sua residência, o que ela teria negado.



Por fim, a magistrada acrescentou que houve "descaso" por parte da loja ao não apresentar nenhuma solução para o impasse. "O dano moral decorre da falha do dever de informação e do não atendimento pronto e eficiente à consumidora, fato que supera o trivial aborrecimento, por não ter sido dada a atenção e solução devidas ao problema que a apelada enfrentou ante a não instalação dos móveis", escreveu.

Procurada pelo DIA, a loja Bel Air não atendeu às ligações até o momento da finalização desta reportagem. O espaço está aberto para manifestação.

Publicidade

*Com informações do Estadão Conteúdo