Hospital Municipal Pedro II Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 17:27

Rio - A Prefeitura do Rio limitou o número de contratos de gestão que as Organizações Sociais (OS) poderão ter na Secretaria Municipal de Saúde. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira e já está em vigor.



Segundo a nova determinação, cada OS poderá ter apenas três contratos para gestão de Equipes de Saúde da Família, dois contratos para gestão com Unidades de Pronto Atendimento e/ou Centro de Emergência Regional, e dois contratos para gestão com Unidades de estrutura hospitalar de grande porte (Hospital ou Maternidade).



No entanto, a celebração dos contratos para gestão fica proibida caso o somatório dos contratos ultrapasse 30% do total disponível, ou o somatório de Unidades de Pronto Atendimento e Coordenação de Emergência Regional ultrapasse 30% do total de unidades deste tipo contratualizadas com Organizações Sociais.

Os contratos com a mesma OS também não poderão exceder o somatório de 30% do total de leitos da Secretaria Municipal de Saúde.

Caso uma mesma organização social ultrapasse os quantitativos estabelecidos, ela ficará impossibilitada de participar de novos processos seletivos públicos para administração de unidades, até que seja atingido o referido limite.