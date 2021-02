Paulo Silva Coelho, 71 anos, está desaparecido desde o dia 10 de fevereiro, em São João de Meriti Divulgação

Por *Thalita Queiroz

Publicado 15/02/2021 18:23

Rio - Familiares de Paulo Silva Coelho, de 71 anos, estão em busca de informações que possam localizar o idoso que saiu de casa no dia 10 de fevereiro, por volta das 5h, no bairro Grande Rio, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Paulo Silva sofre de Alzheimer e saiu sem que os familiares pudessem ver.



De acordo com informações da família, o idoso saiu de casa usando uma bolsa preta com o endereço de casa e telefones de parentes, colocado de forma preventiva pela sua esposa. Paulo Silva foi visto pela última vez em um posto de combustível no bairro de Austin, em Nova Iguaçu, a pouco mais de 20 quilômetros de casa, um dia depois de desaparecer. Ele usava uma blusa xadrez de botão e calça social preta.



Publicidade

Idoso foi visto pela última vez em um posto de combustível no bairro Austin, em Nova Iguaçu Divulgação

"Um frentista do posto publicou em sua conta no Facebook, no dia 11, que meu pai estava por lá, mas como não somos amigos e nem temos amigos em comum, a publicação demorou muito para chegar na gente", disse a filha de Paulo, Luciana Coelho, de 43 anos.



Segundo o frentista que tentou buscar ajuda, o idoso estava dando voltas pelo quarteirão do posto e ficou nesse trajeto durante todo o dia. Angustiados, a família de Paulo tenta não perder as esperanças. Eles relatam que já espalharam cartazes por toda a região e também seguem fazendo buscas por hospitais e IMLs.



Um boletim de ocorrência foi aberto na 64ª DP (São João de Meriti) e o Disque Denúncia disponibilizou um cartaz para ajudar nas buscas. Familiares pedem para aqueles que tiverem informações sobre o idoso, ligar para os números (21) 98781-7302 ou (21) 98849-6254.

Publicidade

Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes*