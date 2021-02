Fila para vacinação no Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, em São Gonçalo Estefan Radovicz / Agência O Dia

Rio - A capital fluminense e a Região Metropolitana do Rio iniciaram, nesta terça-feira, a vacinação contra a covid-19 de idosos com 83 anos. Em São Gonçalo, em um dos locais de imunização, pessoas se aglomeravam em uma longa fila que foi marcada até por fura-fila. Alguns idosos chegaram às 6h30 para se vacinar. Às 10h, pelo menos 100 deles aguardavam na fila, no Polo Sanitário Washington Luiz Lopes.

Segundo um guarda municipal que orientava idosos e parentes na fila, a unidade é conhecida por ser um importante polo de vacinação, por isso a fila grande. "Têm outras unidades aqui perto sem fila, mas as pessoas insistem em vir aqui. Estamos tentando orientar", disse.

Iza Clarisse, de 83 anos, moradora de Santa Luzia, reclamou da desorganização do local para a campanha de vacinação. "Acho que o problema maior aqui foi a desorganização. Chequei às 6h30, já são 10h e ainda não me vacinei. Muita gente chegou depois e entrou na frente", disse a idosa.

Segundo pessoas que aguardavam na fila, muitos idosos com idade abaixo da faixa-etária determinada para a data de vacinação também foram ao polo por engano e foram orientados a retornar. No caso de Cristina Rego, 58, que levava a mãe, de 77, para tentar se vacinar, a procura foi motivada pela notícia da capital de que a aplicação das doses seriam paralisadas. "A gente fica com medo de acabar e termina vindo para a fila à toa", comentou.

Outro problema relatado por idosos na fila da unidade de saúde seria a proibição de fotos e vídeos por parte dos profissionais de saúde. Em um cartaz colado no local, havia um aviso de proibição de filmagem e fotografia. Desde o início da vacinação no Estado e país, autoridades investigam a suspeita de falsas vacinações que foram divulgadas a partir das gravações de familiares no momento da aplicação.

"A gente quer se certificar que não vão injetar vento ou enganar. Eles têm que me deixar fotografar, disse Adriana dos Santos, 47, filha de Mario dos Santos, 83.

Procurada pelo O DIA, a Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo lamenta o incidente no Polo Sanitário Washington Luiz Lopes e disse que o cartaz fixado na sala de vacinação é antigo. Segundo eles, o cartaz foi colocado na tentativa de preservar o servidor que não quisesse ser filmado.

"Ciente de que não se aplica neste momento, a direção da unidade já removeu o cartaz. Todos os servidores nos pontos de vacinação já foram orientados para que permitam e até incentivem a produção das imagens, por parentes ou acompanhantes de idosos a serem imunizados, a fim de garantir a qualidade do atendimento", disseram, em nota.

A pasta também informou que, antes de cada aplicação, a seringa e dose são exibidas aos idosos e acompanhantes para se certificarem de que o imunizante será injetado. O município destaca que não recebeu qualquer denúncia de “vacina de vento” e que as orientações sobre o cuidado e zelo com os pacientes foram reiteradas.

Às 11h, a fila diminuiu após reorganização no esquema de vacinação que reduziu a distância percorrida pelos idosos para o ponto de vacinação. O local ficava no interior da unidade, que está no alto de um trecho íngreme de estacionamento, e foi realocado para a parte externa, próximo ao portão, onde foram montadas tendas e uma pequena triagem.