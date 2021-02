O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, vacina a agente comunitária Adriana Damásio Lopes na Clínica da Família Estácio de Sá, no Rio Comprido, na Zona Norte do Rio Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Lucas Cardoso

Publicado 16/02/2021 12:37 | Atualizado 16/02/2021 13:36

Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse nesta terça-feira, que, mesmo com a paralisação da campanha de vacinação no Rio por falta de doses, o município espera imunizar idosos de 75 anos até o fim de fevereiro. A declaração foi feita nesta manhã, na Clínica da Família Estácio de Sá, no Rio Comprido, na Zona Norte do Rio. O responsável pela pasta foi até o local para acompanhar a imunização por lá.

"Se tivermos doses suficientes esperamos zerar os idosos de 75 anos até o final deste mês", disse o secretário municipal.

Para a prefeitura do Rio alcançar a idade esperada até o final deste mês, será necessário que agilizem as faixas etárias ao longo de fevereiro. Isso porque no cronograma atualizado pela prefeitura nesta segunda-feira, a última idade prevista é de pessoas com 79 anos.

Sobre a paralisação da vacinação, que começa amanhã, Soranz disse que o município cumpriu com a imunização de todos os idosos com mais idade, diferentemente de cidades como São Paulo. "A capital paulista não interrompeu porque eles não fizeram ainda todos os idosos de 85 anos. Nós antecipamos essa faixa etária. A gente vai depender, obviamente, dos institutos produtores, Fiocruz e Instituto Butantan. Esperamos que com essa capacidade aumentada, vamos conseguir vacinar o esperado", afirmou ele.

Além disso, o secretário municipal de Saúde disse que a demanda por vacinação no Rio é maior por conta da movimentação excessiva, que recebe até pessoas de outros municípios. "Por isso, orientamos que as pessoas esperem sua data, a chegada das doses no seu município. Vai chegar para todo mundo, a gente só tem que esperar um pouco", disse.

Questionado sobre o impacto desse excedente de outros municípios, o médico explicou que mesmo com a vacinação desses idosos, não há relação nenhuma com a paralisação prevista para esta quarta-feira. "Acho que o número é muito pequeno, então não impacta", pontuou Soranz.

Comemorando aniversário nesta terça-feira, Soranz falou sobre presente esperado para a data. "Acho que o melhor presente para um profissional de saúde neste momento é estar aqui, vacinando, imunizando pessoas", celebrou ele, que imunizou a agente comunitária Adriana Damásio Lopes, 45, na Clínica da Família, e a diretora da unidade no Rio Comprido, Cely Varga, 54.

Nesta terça-feira, a expectativa da SMS é de alcançar a imunização de 8 mil pessoas, o mesmo número de idosos vacinados nesta segunda-feira de Carnaval. "O município do Rio tem 232 unidades de saúde abertas e dois drive-thrus funcionando, o do Parque Olímpico e o do Engenhão, para aplicar as doses", disse o responsável pela pasta.

Aglomeração

O secretário municipal de Saúde lamentou as cenas de aglomeração e de falta de conscientização dos cariocas quanto às medidas de distanciamento social registradas ao longo deste Carnaval.

"É inaceitável ver pessoas se aglomerando em plena pandemia. Os profissionais de saúde estão trabalhando no feriado de Carnaval, trabalharam no feriado do dia 20 de janeiro para imunizar pessoas. Ainda temos 900 pessoas internadas com Covid-19 na cidade do Rio e a gente vê atitudes irresponsáveis de pessoas se aglomerando em festas", desabafou Soranz.

Segundo ele, a preocupação é enorme sobre as consequências dessa aglomeração. "A secretaria está se preparando para um aumento de internações por Covid-19. Esperamos poder compensar toda essa irresponsabilidade com muito trabalho", disse ele.