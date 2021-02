Vacinação na Clínica da Família, Estácio de Sá, no Rio Comprido. Na foto, o senhor,Manoel Leite. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Lucas Cardoso

Publicado 16/02/2021 14:27 | Atualizado 16/02/2021 15:06

Rio - Com a carteirinha na mão e 'sorriso nos olhos', o aposentado Manoel Leite, 83, sentou-se na cadeira da sala de vacinação na Clinica da Família Estácio de Sá, no Rio Comprido, e recebeu a primeira dose da coronavac. A unidade visitada pelo idoso é uma das 232 do município capacitadas para atender a última faixa etária prevista para esta semana, já que amanhã o município paralisa o cronograma por falta de doses. A previsão de retorno é para terça-feira que vem, dia 23.

"Trouxe minha mulher há dois dias, agora eu que estou vindo. Temos todos que nos vacinar. O quanto antes melhor. Vacina, sim!", comemorou após a agulhada.

Publicidade

fotogaleria

Vizinha da clínica a aposentada Sebastiana Bione também comemorou a picada recebida no braço direito. "A gente gosta de sair, passear, ir ao mercado. Não vejo a hora de estar logo imune. Mantendo a máscara e todos os cuidados, mas com uma preocupação um pouco menor", comenta aposentada.

Publicidade

Após flagrantes de erros na aplicação de vacinas no Rio e em outros estados, o gesto de filmar e fotografar a imunização dos idosos foi novamente repetido por quase todos os parentes de idosos. Segundo Gian Paolo, 55, a atitude representa um exercício social de fiscalização.

"Nós temos que estar sempre atentos, por nós, por quem amamos e por todos que nos rodeiam", disse o morador do Rio Comprido, que levou a mãe, Amélia Bianco, de 83, para se imunizar.

Publicidade

Até às 9h30, a movimentação era tranquila na unidade do bairro, sem filas para a imunização. O movimento esperado para esta terça-feira, segundo o secretário de Saúde, Daniel Soranz, que acompanhou o trabalho no local, é de vacinar 8.000 idosos em todo o município.

Cronograma atualizado:

Publicidade

3ª Semana



16/02 – Pessoas de 83 anos



17/02 – Paralisado (antes era 82 anos)



18/02 – Paralisado (antes era 81 anos)



19/02 – Paralisado (antes era 80 anos)



20/02 – Paralisado (Antes era a partir de 80 anos)





4ª Semana



22/02 – Paralisado (antes era 79 anos)



23/02 – Pessoas de 82 anos (antes era 78 anos)



24/02 – Pessoas de 81 anos (antes era 77 anos)



25/02 – Pessoas de 80 anos (antes era 76 anos)



26/02 – Pessoas a partir de 80 anos (antes era 75 anos)



27/02 – Pessoas de 79 anos (antes era pessoas a partir de 75 anos)