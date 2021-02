Em março, serão entregues, no total, 15 milhões de doses da vacina Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 16:08 | Atualizado 18/02/2021 16:12

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) comemorou, nesta quinta-feira, a liberação da OMS para o uso emergencial da vacina Oxford/Astrazeneca, do Reino Unido. Até o momento, apenas duas vacinas têm essa autorização do órgão competente: AstraZeneca e Pfeizer/BioNTech. A autorização da OMS incluiu também as vacinas produzidas pelo Instituto Serum na Índia, produtor do qual a Fiocruz já importou dois milhões de vacinas prontas.

Nas redes sociais, a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, disse que essa é uma notícia excelente e que mostra a qualidade da vacina que estão produzindo. "É um reconhecimento internacional da qualidade da vacina que estamos produzindo na Fiocruz e um passo fundamental para o enfrentamento global da pandemia de forma igualitária, a partir do consórcio da Covax Facility."



Publicidade

A autorização da OMS era um pré-requisito para iniciar a distribuição das vacinas pela Covax Facility, iniciativa liderada pela própria Organização para um enfrentamento igualitário da pandemia que permitirá o acesso de países mais pobres aos imunizantes.



Com baixo custo, larga capacidade global de fornecimento, possibilidade de armazenamento e transporte em temperatura de 2-8º C, eficácia geral de 82% e alta proteção já na primeira dose (76%), com intervalo longo (três meses) entre as duas doses recomendadas, a vacina da AstraZeneca tem sido considerada uma das mais estratégicas para o enfrentamento global da pandemia.



Publicidade

Na última sexta-feira (12), a Fiocruz deu início à produção de um lote de 400 mil doses de pré-validação para garantia de adequação do processo de produção. A liberação do primeiro lote de um milhão de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS) está prevista para a semana de 15 a 19 de março.

Em março, serão entregues, no total, 15 milhões de doses da vacina. A produção será escalonada ao longo dos primeiros meses para que sejam entregues 100,4 milhões de doses até julho e mais 110 milhões ao longo do segundo semestre.

Publicidade

No dia 10 de fevereiro, o Comitê Consultivo de Vacinas Covid-19 (Sage, na sigla em inglês) do OMS já havia recomendado a vacina com indicação de duas doses, considerando um intervalo de oito a 12 semanas entre elas, e apontando sua segurança para adultos de 18 anos ou mais, incluindo idosos.