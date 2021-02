Local foi invadido por criminosos pela porta de trás Arquivo Pessoal

Por Carolina Freitas

Publicado 18/02/2021 18:29 | Atualizado 18/02/2021 18:31

Rio - Criminosos invadiram, na madrugada desta quinta-feira, uma academia de dança que fica localizada na Rua Visconde de Inhaúma, no Centro da cidade, e roubaram diversos equipamentos como caixa de som, roupas, sandálias, entre outros.

De acordo com Vinícius Nascimento Coutinho, de 36 anos, que é produtor executivo no mercado da música e tem parceria para tocar no local, o prejuízo pode ter sido acima dos R$ 20 mil. Ainda não há a informação de quantos bandidos seriam.

"Nós fechamos o espaço por volta das 21h. De madrugada entraram aqui e arrombaram a porta de trás. Levaram tudo que tinha de equipamento de som, de cozinha, as roupas que a gente vendia. Reviraram tudo. Tomaram bebidas do bar e levaram todas as garrafas também", conta Vinícius.

O produtor disse ainda que no local não havia câmeras de segurança, o que pode dificultar na prisão dos criminosos. Além disso, ele informou que a Polícia Civil está neste momento na academia para realizar uma perícia.