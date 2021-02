Boletim desta quinta-feira (18) Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 18:23 | Atualizado 18/02/2021 18:24

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira, 566.928 confirmados e 31.882 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 2.415 novos casos e 181 mortes. Entre os casos confirmados, 532.138 pacientes se recuperaram da doença.



De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 60.3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 40.4%.



Paes: "Chegando as doses, a gente retoma a vacinação imediatamente"



"O que a gente tem de informação do Butantan/Ministério da Saúde (sic) é que seria dia 23 que chegam as vacinas, ou seja, próxima terça-feira. Chegando as vacinas, a gente retoma a vacinação imediatamente. Tem vacina, a gente tem muita capacidade de aplicar, tanto que fomos a cidade brasileira que mais vacinou (3,86% da população carioca)", declarou Paes à imprensa, após a cerimônia de abertura do ano legislativo na Câmara do Rio.