Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 18/02/2021 17:34 | Atualizado 18/02/2021 17:46

Depois de ter que interromper na quarta-feira (17) o calendário de vacinação contra a covid-19 no Rio por conta da insuficiência de doses, o prefeito Eduardo Paes (DEM) informou, nesta quinta-feira (18), que há previsão de chegada dos imunizantes na próximo dia 23, terça-feira. Segundo Paes, o cronograma será imediatamente retomado a partir do recebimento dos insumos.

"O que a gente tem de informação do Butantan/Ministério da Saúde (sic) é que seria dia 23 que chegam as vacinas, ou seja, próxima terça-feira. Chegando as vacinas, a gente retoma a vacinação imediatamente. Tem vacina, a gente tem muita capacidade de aplicar, tanto que fomos a cidade brasileira que mais vacinou (3,86% da população carioca)", declarou Paes à imprensa, após a cerimônia de abertura do ano legislativo na Câmara do Rio